Такий план уже розроблений у Красноперекопську.

В тимчасово окупованому Криму так звані "адміністрації" почали готувати плани евакуації для своїх співробітників. Зокрема, формуються переліки працівників, які підлягають першочерговій евакуації, та їхніх родин.

В Центрі національного спротиву наголошують, що в деяких містах такі плани вже сформовані й затверджені. Зокрема, відповідний план уже розроблений у Красноперекопську.

"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда", як заявляє місцева пропаганда, й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", – зазначили в повідомленні.

Відео дня

Звільнення Криму

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що під час звільнення Криму висадки українського морського десанту на півострів не буде. На його думку, деокупація півострова пройде за сценарієм звільнення острова Зміїний.

Водночас Олег Жданов каже, що Крим можна звільнити протягом кількох тижнів. Найкращим варіантом було б планомірне знищення військових обʼєктів противника на півострові з далекобійного озброєння.

Крім того, у Міністерства внутрішніх справ України вже готовий план щодо відновлення роботи українських органів влади на півострові після його звільнення.

Вас також можуть зацікавити новини: