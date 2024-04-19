За словами глави держави, Україна потребує систем ППО, снарядів та авіації.

Президент України Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО назвав, що потрібно Україні. Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, у своєму виступі він підкреслив, що "протистояти бомбардуванням лише хоробрістю несправедливо, відвага наших людей не може стати єдиним захистом від безпілотників і ракет".

"Тільки з початку цього року - трохи більше, ніж за три місяці - по Україні було випущено майже 1200 російських ракет, зокрема й аеробалістичних, а також понад 1500 "шахедів", - підкреслив Зеленський і додав, що лише частину цього вдалося збити, як і не всі з 8 тис. 500 керованих бомб.

Президент також наголосив, що Росія вдається до більш прорахованих масованих ударів, які руйнують енергетичну систему нашої країни.

"Очевидно, що Україна самотужки не має достатньо сил, щоб захиститися від російських терористичних ударів", - сказав Зеленський і зауважив, що президента Росії Володимира Путіна "треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним, і це реально".

Що потрібно Україні: Зеленський назвав

Глава держави підкреслив, що для оборони Україні потрібно ще сім систем Patriot чи подібних зенітно-ракетних комплексів, і це мінімальна кількість.

"Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. Будь ласка", - сказав він.

По-друге, зазначив Зеленський, вже давно говориться про мільйон артилерійських снарядів для України.

"Їх потрібно нарешті доправити на передову", - наголосив президент.

Третім пунктом він назвав далекобійну здатність.

"Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія", - підкреслив Зеленський.

Четверте - авіація.

"Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі", - сказав він.

П'ятим пунктом Зеленський назвав швидкість.

"Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень. Прошу вас якнайшвидше розглянути наше прохання про вашу рішучість - кожен із його елементів", - наголосив він.

Перші результати засідання Ради Україна-НАТО

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу за підсумками засідання Ради Україна-НАТО заявив, що країни НАТО домовилися направити в Україну більше систем протиповітряної оборони. За словами Столтенберга, міністри також розглянули інші нагальні потреби України, зокрема снаряди калібром 155-мм, спроможності для нанесення високоточних дальніх ударів і дрони.

"Кожен союзник НАТО вирішить, що надати", - сказав він.

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