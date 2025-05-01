Напрямок розвитку БПЛА для України залишається пріоритетним, зазначив головком.

У квітні підрозділи безпілотних систем України збільшили кількість ураження ворожих цілей. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"За даними командування СБС ЗСУ, протягом місяця нашими дронами уражено та знищено понад 83 тис. цілей – це на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла ще на 5%", – написав Сирський.

Він також повідомив, що провів нараду з питань безпілотних систем, залучивши до участі широке коло командирів підрозділів БпАК.

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"У своїх виступах вони поділилися унікальним досвідом застосування дронів та досягнення найкращих результатів. Їхній бойовий досвід, організаційні та технологічні "ноу-хау", пропозиції щодо вирішення проблемних питань – найцінніше в таких заходах.Напрямок БпЛА для нас пріоритетний, оскільки він дозволяє стримувати ворога та знищувати його на відстані, зберігаючи життя й здоров’я нашої піхоти", – додав Сирський.

Дрони у війні: важливі новини

Напередодні стало відомо, що окупанти почали використовувати нові БПЛА "Бандероль" для ударів по Одесі. За даними Forbes, характеристики дрона дають йому змогу обходити українську ППО та уражати цілі в глибині країни.

Також раніше стало відомо, що росіяни випробовують новий наземний дрон "Вольчанін". За даними Defense Express, він призначений для постачання вантажів, а також евакуації поранених.

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