Представник МЗС РФ послалася на договір між країнами.

Північнокорейські солдати брали участь у бойових діях, у Курській області, згідно з четвертою статтею договору "Про всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ і КНДР, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Солідарність, проявлена нашими корейськими друзями, є проявом високого, фактично союзницького рівня наших відносин", - зазначила вона в коментарі "Комсомольской правде".

Крім того, Захарова висловила впевненість у тому, що зв'язки між їхніми країнами надалі тільки зміцніють і розвиватимуться "відповідно до домовленостей". Невдовзі навіть почали з'являтися знімки окупантів із північнокорейськими військовими. На одному з таких їх можна побачити з георгіївською стрічкою ("символ російської агресії та русского мира", заборонений в Україні з 15 червня 2017 року) на касках.

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На ще одному опублікованому в мережі знімку видно спілкування між російськими та військовими КНДР за допомогою перекладача. Знімок був зроблений у Курській області, в січні-лютому 2025 року.

Що ще відомо про участь військових КНДР у війні проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що армія КНДР може стати набагато сильнішою через участь у бойових діях. Частину військ Північної Кореї було знищено на Курщині, однак вони досі можуть засвоїти уроки на інших напрямках. Через це армія КНДР може стати більш смертоносною загрозою в Північно-Східній Азії та інших регіонах.

Крім того, The Guardian описало, як КНДР озброює Росію. І це стосується не тільки відправки військових на фронт, але також і ракет, артилерії та іншого озброєння. Розслідування зафіксувало 64 поставки за 20 місяців - майже 16 000 контейнерів.

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