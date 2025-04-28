У Кремлі відзначили ефективність співпраці з КНДР.

У Кремлі відзначили ефективність співпраці з Північною Кореєю і пообіцяли за необхідності надати КНДР військову допомогу. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання ТАСС.

Він заявив, що участь військових КНДР в операції зі звільнення Курської області показала ефективність договору двох країн.

Також, за його словами, Росія за необхідності теж може надати КНДР військову допомогу відповідно до договору між Пхеньяном і Москвою.

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Водночас він зазначив, що контакти Путіна з Кім Чен Ином поки що не плануються.

Участь північнокорейців у війні в Україні офіційно підтвердилася

Як писав раніше УНІАН, у Північній Кореї вперше офіційно підтвердили участь своїх військ у війні Російської Федерації проти України. Центральне телеграфне агентство КНДР повідомило, що розгортання солдатів у Курській області відбулося згідно з договором про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

Також начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов визнав заслуги північнокорейських солдатів у нібито "звільненні" Курської області, а російський диктатор Путін подякував за допомогу північнокорейським військовим, які брали участь у бойових діях у Курській області.

Згодом речниця МЗС РФ Марія Захарова пояснила, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях у Курській області згідно з четвертою статтею договору "Про всеохоплююче стратегічне партнерство" між РФ і КНДР.

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