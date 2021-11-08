Без газопостачання залишилось понад 700 абонентів.

На Луганщині окупанти під час обстрілів пошкодили газогін.

Як повідомляє у Facebook АТ "Луганськгаз", близько 16:00 7 листопада під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів.

"Оперативне перекриття засувок дозволили ліквідувати вогненний стовп і уникнути масштабної пожежі", - йдеться у повідомленні.

Наразі без газопостачання залишилось 773 абоненти, з яких у с. Нижнє - 445 та у с. Кримське - 328.

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Як раніше повідомляв УНІАН, протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої безпілотники для атаки позицій Збройних сил України, один з них був збитий українськими військовими.

На напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ. На напрямках Саханка - Водяне, Пікузи - Гнутове окупанти використали ще два безпілотники.

Автор: Антоніна Доломанжи