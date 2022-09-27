Від вогню постраждали понад 50 населених пунктів.

За добу ворог завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари по території України, від вогню постраждали понад 50 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, за минулу добу противник завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ. Протягом минулої доби ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області. Від вогневого впливу постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник продовжив обстріли з танків, мінометів та артилерії.

Так, на Слобожанському напрямку ворог атакував в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе.

Тим часом на Бахмутському напрямку противник атакував Соледар, Бахмутське, Григорівку, Бахмут, Веселу Долину, Зайцеве, Майорськ та Юр’ївку, а на Авдіївському напрямку – Авдіївку, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнку та Новомихайлівку.

На Новопавлівському напрямку під ворожі обстріли потрапили: Золота Нива, Вугледар, Павлівка та Єгорівка, а на Запорізькому напрямку – Новопіль, Новосілка та Времівка.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Зокрема, Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні сили України офіційно пішли у контрнаступ наприкінці серпня. У перші кілька тижнів захисникам вдалося деокупувати майже всі захоплені ворогом райони Харківської області.

Водночас противник не відмовився від намірів захопити Донецьку область. Росіяни стягнули розбиті підрозділи до цієї ділянки лінії фронту. Висловлюючись щодо дій РФ, Зеленський зауважив: "Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів".

На тлі військової поразки під Харковом Путін оголосив часткову мобілізацію в країні - щоб поповнити резерви для утримання оборонних рубежів.

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