Президент України Володимир Зеленський зазначає, що росіяни відчули, що програють, і намагаються відтягнути цей момент.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Особливо гостра ситуація - на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас - все ще ціль номер один", - зазначив глава держави.

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Він додав, що попри очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи, командування російських військових усе одно гонить їх на загибель.

"Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємось, що російська мобілізація - це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік "гарматного м'яса", - сказав Зеленський.

Президент додав, що "іншого сенсу в російській мобілізації просто немає".

"Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих", - зауважив він.

Водночас, підкреслив глава держави, російське суспільство поки не усвідомлює усієї жорстокості російської влади по відношенню до свого ж народу.

"Але маємо зробити все, щоб кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого - права на життя", - підсумував Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, наразі епіцентром наступальних дій ворога є Донецька область, на інших ділянках продовжується контрнаступ українських Збройних сил.

"Сьогодні у ворога, тобто у РФ, є задача все-таки вийти на адміністративні кордони Донецької області і, власне, вони там дуже потужно намагаються зараз це зробити", - підкреслила Маляр.

Мобілізація в Російській Федерації

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Президент України Зеленський наголосив, що злочинна мобілізація, оголошена в Росії,– це не тільки продовження страждань українців, а це й удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу, Сибіру.

За його словами, ця мобілізація є елементом геноцидної політики РФ, тому потрібна негайна й жорстка реакція всього світу.

Постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева повідомила, що за кілька днів кримським татарам в окупованому Криму роздали вже 1,5 тис. повісток.

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