Він брав участь в окупації Криму.

На території Курської області ліквідували заступника командира 22-го мотострілецького полку Збройних сил Російської Федерації, підполковника Євгена Тихановича.

Про його загибель повідомляє російський паблік "Первое городское Саяногорск". У повідомленні вказується, що 41-річний російський війсоковослужбвоць "віддав своє життя, захищаючи жителів Курської області":

"Служив заступником командира 22 мотострілецького полку (на БМП мотострілецької дивізії) 44 армійського корпусу об'єднаного стратегічного командування Ленінградського військового округу мотострілецького полку гвардійської окремої мотострілецької бригади".

На опублікованому фото можна побачити, що Тиханович мав медаль "За повернення Криму", запроваджену російським міністерством оборони у березні 2014 року.

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Втрати Росії у війні

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що минулого року російська загарбницька армія втратила понад 434 тисяч солдатів.

За його словами, це більше, ніж за весь попередній період повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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