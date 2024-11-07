Окупант народився у Ставропольському краї.

На війні в Україні ліквідували російського генерал-майора Павла Клименка. Він командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою імені Захарченка.

Як передає російське видання "Важные истории", про загибель загарбника повідомили на сторінці ВК "Донбасс - сердце России". Цю інформацію в коментарях підтвердили його сестри, однак згодом пост видалили та опублікували новий. Журналісти пишуть, що це сталося через велику кількість критичних коментарів в бік окупаційного командира.

Павло Клименко народився у Ставропольському краї, до повномасштабної війни він служив в окупованому Росією Криму. Зазначається, що це вже тринадцятий загиблий на незаконній війні російський генерал. РФ підтверила ліквідацію восьми з них.

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Що відомо про Клименка

За даними російських ЗМІ, саме солдати п'ятої окремої мотострілецької бригади катували та згодом вбили американця Рассела Бентлі, який з початку війни воював за бойовиків "ДНР".

Також вони закатували росіянина Володимира Фролова, якого мобілізували на війну проти України з третьою групою інвалідності.

Astra писала, що Клименко був організатором "концтабору" для окупантів на території Петровської шахти в Донецьку. Там російських загарбників змушували віддавати зарплати та виплати за поранення командирам, а також змушували йти на штурми.

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