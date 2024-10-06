Також знищено 21 бойову броньовану машину та 55 артилерійських систем росіян.

Українські Сили оборони продовжують нищити ворога ударними темпами, і за минулу добу "закопали" ще 1250 російських загарбників. Як повідомляє Генштаб, станом на 6 жовтня загальні втрати ворога становили близько 660 тисяч 470 осіб.

Також ЗСУ знищили купу російської техніки: три танки, 21 бойову броньовану машину, 55 артилерійських систем.

Крім того, ліквідовано 49 БПЛА оперативно-тактичного рівня. 101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 19 одиниць спеціальної техніки.

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Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними російської служби BBC, у боях за місто Вугледар Донецької області армія РФ втратила тисячі військових. Зокрема, з урахуванням важкопоранених, загиблих і зниклих безвісти тільки 155-та і 40-та бригади морської піхоти могли втратити під Вугледаром понад 2100 осіб.

Водночас, як писало видання NYT, в умовах значної чисельної переваги ворога Україна змушена вдаватися до тактики повільного відступу із запеклими боями, намагаючись виснажити агресора.

Ідея полягає в тому, щоб відступити з міста, на яке націлився агресор, після того, як росіяни зазнають максимальних втрат у спробі його захопити. Однак, зважаючи на здатність Росії компенсувати свої величезні втрати, постає питання, якою територією українці будуть змушені поступитися, перш ніж російська армія виснажиться, зауважує NYT.

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