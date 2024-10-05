За словами Плетенчука, кремлівська влада діє за принципом "баби ще народять".

У Військово-морських силах ЗС України вважають дурістю залучення Росією морських піхотинців як звичайну піхоту, як це сталося у боях за український Вугледар, де їх загинуло дуже багато. Зокрема, з урахуванням важкопоранених, загиблих і зниклих безвісти тільки 155-та і 40-та бригади морської піхоти могли втратити під Вугледаром понад 2100 осіб.

"Для них (росіян - УНІАН) використовувати елітні підрозділи, а морська піхота у будь-якому разі - підрозділ, який має підготовку трошки кращу, більшу ніж звичайна піхота у РФ - стала практика. Ті самі ВДВ й так далі часто використовують у полі як звичайну піхоту. Є ще більш елітні підрозділи, які вони так використовують…, починаючи з 2014 року", - сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері "Еспресо".

До прикладу, на штурми Донецького аеропорту військове командування РФ посилало так само елітні загони спецпризначенців, які там загинули.

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"Ці підрозділи заточені під інші речі, використовувати їх як звичайні мотопідрозділи - це як "мікроскопом цвяхи забивати", але ж треба перекривати потреби негайно. Тому вони вимушені так робити", - пояснив Плетенчук.

Він додав, що деякі аналітики вже порахували: фактично на кожні 2,5 квадратні метри захопленої території України протягом останнього часу припадає один загиблий росіянин. Тобто, якщо взяти мапу, на якій позначено окуповану територію, це, як зазначив Плетечук, - великий цвинтар.

"Це війна на вичерпання людського ресурсу та поки ще Росія може собі це дозволити. Але не треба думати, що він нескінченний… Вони мають так само й кадрові проблеми, так само охочих помирати не так вже й багато. Але дивує, як вони свій людський потенціал витрачають. Коли, щоб викопати один окоп потрібно чотири людини, тому що вдається окопатися лише четвертому, а три попередні там залишаються назавжди", - розповів речник.

Він додав, що кремлівська влада діє за принципом "баби ще народять", тобто взагалі не бережуть власних громадян.

Бої за Вугледар - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними російської служби BBC, у боях за місто Вугледар Донецької області армія РФ втратила тисячі військових. Зокрема, з урахуванням важкопоранених, загиблих і зниклих безвісти тільки 155-та і 40-та бригади морської піхоти могли втратити під Вугледаром понад 2100 осіб.

Також йдеться, що втрати Росії під час затяжних штурмів за це українське місто не обмежуються тільки морпіхами. Бої за Вугледар завдали великої шкоди російському мотострілецькому батальйону "Алга".

Своєю чергою один з військовослужбовців 72 бригади розповів, чому бійців не відводять на відновлення після Вугледара. За його словами, вони залишаються на тому ж напрямку через те, що їх немає ким замінити.

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