Знищено майже сім десятків артсистем і сім танків.

Війна в Україні триває, і Сили оборони продовжують завдавати значних втрат російським окупантам. Так за даними Генштабу, за минулу добу знищено ще 1160 загарбників, загальні втрати ворога станом на 10 серпня склали 589 тисяч 700 осіб, впритул наблизившись до чергової "червоної лінії".

Також українські воїни за минулу добу знищили чимало ворожої техніки. Зокрема, з початку війни перетворено на металобрухт:

танків ‒ 8441 (+7 за минулу добу),

бойових броньованих машин ‒ 16350 (+9),

артилерійських систем – 16605 (+69),

РСЗВ – 1143 (+1),

засобів ППО ‒ 918 (+2),

літаків – 366,

гелікоптерів – 327,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13372 (+47),

крилатих ракет ‒ 2425 (+1),

кораблів/катерів ‒ 28,

підводних човнів - 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22453 (+82),

спеціальної техніки ‒ 2789 (+20).

Війна в Україні - новини

За даними британської розвідки, російські війська продовжують здобувати подальші тактичні успіхи на Донеччині і завдяки останнім російським просуванням місто Покровськ тепер знаходиться від поточної лінії фронту приблизно на відстані 16 км.

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Водночас українські сили продовжують стрімкий наступ у Курській області, і за кілька днів українські війська захопили більше території, ніж росіяни за кілька місяців.

На думку аналітиків ISW, наразі Росія не хоче перекидати сили зі сходу, щоб не дати Україні зірвати російський наступ на цій ділянці фронту. Однак вона може пожертвувати наступальною операцією на півночі Харківської області для захисту Курської області.

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