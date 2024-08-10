Росія готова на зрив наступу в Харківській області.

Поки що російське військове командування покладається на наявні підрозділи, розгорнуті в районі міжнародного кордону, і легкодоступні сили в тилу, більшість з яких укомплектовані призовниками і нерегулярними силами, щоб протистояти вторгненню України в Курську область.

Як йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), наразі Росія не хоче перекидати сили зі сходу, щоб не дати Україні зірвати російський наступ на цій ділянці фронту.

Як зазначають аналітики, на момент початку українського вторгнення в Курській області діяли російські призовники, прикордонники ФСБ і бійці чеченських підрозділів спецпризначенців "Ахмат", що діють під командуванням МО Росії. Водночас, як пишуть аналітики, російське військове командування незабаром перекинуло сили з оперативних резервів, додаткові підрозділи, укомплектовані призовниками, спецпризначенців, спецназ (ГРУ), Сили спеціальних операцій (ССО), додатковий чеченський спецназ "Ахмат", що діє у складі МО Росії, 1-й корпус армії Донецької народної республіки (АК ДНР) та колишніх співробітників групи Вагнера в Курську область для захисту від подальшого наступу України і відвоювання території.

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"Можливо, російське військове командування наразі перекидає в Курську область більш досвідчені та краще оснащені передові частини зі сходу або півдня України, але для прибуття таких частин у Курську область, найімовірніше, знадобиться додатковий час", - зазначають в ISW.

Однак один із російських воєнкорів 9 серпня стверджував, що в районі Рильська діють частини 44-го армійського корпусу Північного угруповання військ, що дає змогу припустити, що російське військове командування може перекидати частини, накопичені Північним угрупованням військ для наступальної операції на півночі Харківської області.

"Твердження цього воєнкора, якщо воно вірне, передбачає, що російське військове командування оцінює операцію України як більш значну. Значна передислокація елементів Північного угруповання військ у Курську область передбачає, що російське військове командування вирішило, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою для належного реагування на українське вторгнення, уникаючи водночас передислокації з пріоритетніших ділянок лінії фронту", - зазначають в ISW.

При цьому аналітики підкреслюють, що масштабніші передислокації російських військ із прифронтових районів, імовірно, відбуватимуться повільніше, і більш боєздатні передові частини можуть почати прибувати до Курської області лише через кілька днів.

Бої в Курській області - останні новини

Народний депутат і секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко заявив, що українські військові "професійно просуваються" в Курській області Росії і завдають поразки російським силам.

Як пише The Washington Post, раптовий прорив ЗСУ - найсерйозніший виклик для диктатора Путіна з часів повстання "вагнерівців". Підкреслюється, що якщо російські війська наступатимуть з тією самою швидкістю, що й на інших напрямках, їм знадобиться рік, аби відбити втрачені території в Курській області.

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