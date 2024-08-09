За його даними, в Суджанському районі захопили склади з матеріально-технічним забезпеченням та боєприпасами.

Є інформація, що українські Сили оборони зводитимуть фортифікації у Курській області, щоб утримувати створений плацдарм.

Про це в коментарі Nexta розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, лише організатори знають про задум цієї операції. Саме інформаційна тиша й забезпечила її успіх.

Прорив кордону став для російських окупантів несподіванкою і показав неготовність російської армій до оборони власної території. А населення змогло відчути на собі байдужість власної влади, додав Братчук.

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"За моєю інформацією, в Суджанському районі захоплено склади з матеріально-технічним забезпеченням і боєприпасами, які призначалися для групи військ "Північ", що мала наступати в Сумській області", - розповів речник.

Бої в Курській області

Нагадаємо, що на російській території з 6 серпня перебувають чужі війська. Москва звинувачує Україну у вчиненні "провокації" та відправляє сили в райони проведення боїв, однак Київ офіційних заяв з цього приводу не робив.

Відомо, що росіяни вже зазнали втрат - у Рильському районі було уражено велику колону. Крім того, в мережі писали про знищення різної техніки та здачі у полон прикордонників та солдатів.

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