Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

За добу російські окупанти завдали 1 ракетний та 32 авіаудари, загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ. "Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 1 ракетного і 32 авіаційних удари та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголошують, що противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону.

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Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони 9 населених пунктів Чернігівщини та Сумщини.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське Луганської області та Берестове -Донецької.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 21 населеного пункту.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили 9 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку ворогом обстріляні Богоявленка, Вугледар та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали 19 населених пунктів.

На Херсонському напрямку під обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів потрапили райони 11 населених пунктів та Херсон.

Загроза нового наступу Росії

Член-кореспондент Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень (RUSI) Олександр Данилюк вважає, що Росія збирається піти у новий великий наступ на Україну у лютому.

Водночас видання Bloomberg прогнозує, що майже через рік після повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Путін готує новий наступ. При цьому він готує Росію до конфлікту зі США та їхніми союзниками, який, як він розраховує, триватиме довгі роки.

26 січня аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіти припустили, що російські війська готуються до вирішальної наступальної операції у Луганській області. Щоб розосередити та відволікти ЗСУ вони можуть проводити обмежені атаки на більшу частину лінії фронту.

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