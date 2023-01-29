Було зафіксовано 88 "прильотів".

Упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли сім громад Сумської області. Ворог здійснив 13 обстрілів.

"Протягом дня ворог здійснив 13 обстрілів 7 територіальних громад - Білопільської, Глухівської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Шалигінської, Середино-Будської та Юнаківської. Стріляли з мінометів, артилерії, а також здійснили авіаційний (ракетний) удар. Було зафіксовано 88 "прильотів". На жаль, є руйнування. Як ми уже зазначали, після 13 години по території міста Середина-Буда здійснено авіаційний (ракетний) обстріл - 1 прильот", - повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

В ОВА поінформували, що в результаті обстрілу пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, місцевий готель, адміністративну будівлю підприємства, будинок молитви однієї з релігійних організацій, будівлю спорткомплексу, три магазини, кафе, дитячий садок, приміщення пошти.

Відео дня

"Юнаківська громада: по селу Юнаківка росіяни били із САУ - 8 прильотів. Від вибухів частково пошкоджено дах та вікна у двох приватних будинках та одну господарчу споруду", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Сумщини

23 січня російські окупанти обстріляли дев'ять громад Сумської області, в результаті є жертви та значні руйнування. По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із "Градів". Внаслідок обстрілу одна молода жінка загинула, ще троє людей поранені.

21 січня внаслідок обстрілу прикордонного села на Сумщині одна з мін влучила у житловий будинок. Поранення дістав 17-річний юнак.

Вас також можуть зацікавити новини: