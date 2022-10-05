Наша авіація завдала 17 ударів по ворогу.

За добу українські воїни відбили атаки противника в районах 10 населених пунктів. Окрім цього, наші захисники завдали ворогу чималих втрат.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі наголошують, що підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога.

Тим часом ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

Війна в Україні: як ЗСУ дають "по зубах" окупантам

Захисники нашої країни продовжують вибивати рашистів, в ОК "Південь" офіційно підтвердили звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині. Як зазначив Зеленський, на півдні ЗСУ рухаються швидко і потужно.

Деокупація триває і на інших напрямках. Відомо, що у лісах Харківщини зараз майже щодня знаходять російських військових, які загубилися. У МВС розповіли, що у перші дні після звільнення населених пунктів області кількість затриманих потенційних колаборантів могла сягати 40 осіб.

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