Попри те, що у 2014 році російські війська окупували Крим і частину Донбасу, в Кремлі знову твердять, що нібито не збираються "рухатися до війни".

На тлі стягування військ Російської Федерації до українського кордону в Кремлі заявили, що не залишаться байдужі до долі російськомовних на Донбасі.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія 1" заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни (України - ред.)", - додав Пєсков, заявивши, що Росія нібито ніколи «не була учасницею цього конфлікту».

Попри те, що у 2014 році російські війська окупували Крим і частину Донбасу, в Кремлі знову твердять, що нібито не збираються «рухатися до війни».

"Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни (з Україною, - ред.), І ніхто взагалі не сприймає якусь можливість такої війни",-заявив він.

При цьому Пєсков як зазвичай назвав війну на Донбасі, в якій беруть участь як російські найманці, так і кадрові офіцери армії РФ, «громадянською війною».

"Ніхто не сприймає можливість громадянської війни в Україні", - сказав Пєсков.

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Стягування російських військ до кордону України

30 березня 2021 року Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Денис Прядко