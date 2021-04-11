Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков / фото REUTERS

На тлі стягування військ Російської Федерації до українського кордону в Кремлі заявили, що не залишаться байдужі до долі російськомовних на Донбасі.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія 1" заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни (України - ред.)", - додав Пєсков, заявивши, що Росія нібито ніколи «не була учасницею цього конфлікту».

Попри те, що у 2014 році російські війська окупували Крим і частину Донбасу, в Кремлі знову твердять, що нібито не збираються «рухатися до війни».

"Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни (з Україною, - ред.), І ніхто взагалі не сприймає якусь можливість такої війни",-заявив він.

При цьому Пєсков як зазвичай назвав війну на Донбасі, в якій беруть участь як російські найманці, так і кадрові офіцери армії РФ, «громадянською війною».

"Ніхто не сприймає можливість громадянської війни в Україні", - сказав Пєсков.

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Стягування російських військ до кордону України

  • 30 березня 2021 року Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ.
  • Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
  • Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Денис Прядко