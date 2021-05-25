Глава МЗС підкреслив важливість тісної взаємодії України, Німеччини та Франції для того, щоб змусити Росію виконувати свої зобов'язання в рамках нормандського формату.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що подальших агресивних дій Росії проти України зберігається.

Як повідомили у прес-службі МЗС України, Кулеба зустрівся зі співголовою партії «Союз 90/Зелені» Робертом Габеком, який перебуває в Україні з візитом.

Зокрема, співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Кулеба зазначив, що відведення Росією певної кількості військ від кордонів з Україною частково знизило рівень напруги, водночас не призвело до деескалації.

«Триваючі обстріли українських позицій з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях підтверджують, що загроза подальших агресивних дій Росії зберігається», - йдеться у повідомленні.

У цьому контексті глава МЗС України розповів Габеку про зусилля, які вживає українська сторона з метою просування політико-дипломатичного врегулювання. Він підкреслив важливість тісної взаємодії України, Німеччини та Франції для того, щоб змусити Росію виконувати свої зобов'язання в рамках нормандського формату.

Також Кулеба висловив вдячність партії «Зелених» за підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Ескалація на кордоні України та РФ: довідка УНІАН

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

6 травня президент Володимир Зеленський наголосив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня у місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

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Автор: Віталій Саєнко