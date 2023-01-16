Американський генерал зазначив, що після того, як війна Кремля на винищення зазнала поразки в квітні, РФ намагатиметься проводити війну на виснаження.

Обстрілами української цивільної інфраструктури президент РФ Володимир Путін намагатиметься виснажити українців і створити ще більшу гуманітарну кризу.

Про це заявили західні аналітики і підкреслили, що Україні потрібна вчасна та адекватна оборонна допомога, передає Голос Америки. Зокрема, генерал США у відставці, екс-командувач сил США у Європі Марк Гертлінг вважає, що після того, як війна на винищення зазнала поразки в квітні, РФ намагається проводити війну на виснаження. Як підкреслив Гертлінг, Кремль атакує українських громадян, що робить таке ведення війни "кричущим" і "злочинним".

"Стратегія виснаження, яку Путін веде проти цивільних не повинна спрацювати, а Путін має нести відповідальність", - зазначив Гертлінг.

Американський генерал вважає, що РФ й надалі спроможна продовжувати ракетні удари. тПісля нападу у минулі вихідні, за оцінками аналітика, Росія ще має 24-36 ракет на кораблях.

"Ракети Х-22 можуть обійти більшість об'єктів протиповітряної оборони, тому, ймовірно, буде більше ударів, кожен з яких - ще один воєнний злочин", - сказав Гертлінг.

Щоб протистояти цій війні, Україна має отримувати оборонну допомогу, і це відбувається, зазначив він.

Крім цього, колишній представник Держдепу з питань України Курт Волкер заявив, що Захід має допомогти Києву перемогти не лише заради України, але й заради Європи, а також заради самої РФ.

"Для безпеки Європи, ми повинні спершу допомогти Україні досягнути перемоги в обороні проти Росії - чим швидше, тим краще", - зазначив він.

Як вказав Волкер, попри значні жертви, Путін не думає завершувати війну, а нападає на цивільних українців, намагаючись створити нову гуманітарну кризу, щоб змусити Захід вимагати від України йти на переговори на невигідних умовах. При цьому він застеріг від такої тактики.

Війна в Україні: прогноз на 2023 рік

Росіяни чекають великого контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Але, як повідомили в ISW, у наступні півроку Кремль намагатиметься повернути ініціативу на полі бою та припинити серію успіхів ЗСУ.

В грудні минулого року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ готує близько 200 тис. нових солдатів, аби кинути їх на війну, та анонсував ще одну спробу ворога захопити Київ. Міністр оборони Олексій Резніков також інформував, що РФ в лютому буде вдаватися до ескалації війни.

Водночас в Головному управлінні розвідки вважають, що Кремль може почати новий наступ в Запорізькій області.

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