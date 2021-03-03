З’явилась інформація, що окупаційним військам РФ на Донбасі дали дозвіл на ведення "попереджувального вогню".

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив про протест проти оприлюдненої окупантами в ОРДЛО інформації про дозвіл на ведення «попереджувального вогню».

Про це йдеться у заяві ТКГ, розміщеної у Telegram.

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«Ми розцінюємо дану заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей», – цитує прес-служба делегації слова Кравчука.

Зазначається, що консультації продовжуються.

Напередодні президент Європейської Ради Шарль Мішель констатував відсутність прогресу у перемовинах з Росією і нагадав, що Москва є стороною конфлікту, а не посередником.

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Автор: УНІАН