Голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив про протест проти оприлюдненої окупантами в ОРДЛО інформації про дозвіл на ведення «попереджувального вогню».
Про це йдеться у заяві ТКГ, розміщеної у Telegram.
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«Ми розцінюємо дану заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей», – цитує прес-служба делегації слова Кравчука.
Зазначається, що консультації продовжуються.
Напередодні президент Європейської Ради Шарль Мішель констатував відсутність прогресу у перемовинах з Росією і нагадав, що Москва є стороною конфлікту, а не посередником.
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