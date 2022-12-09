Посольство України взаємодіє із словацькими правоохоронними органами в контексті підготовки до розгляду запиту РФ в суді.

У МЗС прокоментували ситуацію щодо військовослужбовця Збройних сил України Альберта Зубриліна, якого затримали у Словаччині за запитом Російської Федерації. Українські дипломати займаються захистом його інтересів.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УНІАН розповів, що українські дипломати надають Зубриліну сприяння через його дружину, громадянку України, з якою регулярно підтримують контакти.

Він наголосив, що посольство України в Братиславі займається захистом інтересів Зубриліна, якого за запитом Росії затримали 14 жовтня

Відео дня

"Враховуючи те, що Альберт Зубрилін є громадянином Росії, консульський доступ безпосередньо до нього з боку українських дипломатів є ускладненим", - зазначив речник.

Проте дипломати взаємодіють із словацькими правоохоронними органами в контексті підготовки до розгляду запиту РФ в суді. Зі своєю дружиною Зубрилін в останнє спілкувався 6 грудня.

"Українські консули також запропонували дружині надати підтримку в її приїзді до Словаччини та організації зустрічі з чоловіком", - додав Ніколенко.

Крім того, він повідомив, що Зубрилін має адвоката, а умови його утримання прийнятні. Він запевнив, що МЗС тримає справу захисника України на особливому контролі.

Затримання Зубриліна: з чого все почалася

Нещодавно журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 14 жовтня правоохоронні органи Словаччини затримали військовослужбовця ЗСУ Альберта Зубриліна, який є громадянином РФ. Він також підкреслив, що військового, який у складі свого підрозділу прибув до Словаччини згідно з наказом для проходження курсу бойової підготовки, затримали за розшуковим запитом Російської федерації.

Україна та Словаччина

Словаччина активно підтримує Україну на тлі повномасштабної агресії РФ. Так, нещодавно стало відомо, що Словаччина планує налагодити у себе виробництво боєприпасів, які потім планують передавати Україні.

Окрім цього, Словаччина готується передати Україні новий пакет військової допомоги.

"Це боєзапас, великі калібри, також для винищувачів, теплі речі, інше спорядження", - повідомив очільник МЗС Словаччини Растіслав Качер.

Вас також можуть зацікавити новини: