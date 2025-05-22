У окупантів, як завжди, звітують про збиття всіх БПЛА.

Російську Федерацію вже тривалий час атакують дрони-камікадзе, через наліт безпілотників обмежують роботу російських аеропортів.

Вдень Міністерство оборони окупантів звітувало, що з 20:00 20 травня до 8:00 22-го протиповітряна оборона збила 482 безпілотники літакового типу над територією Бєлгородської, Орловської, Брянської, Курської, Рязанської, Липецької, Воронезької, Смоленської, Ростовської, Калузької, Тульської, Московської та Володимирської областей. Ще три збили над окупованим Кримом та акваторією Чорного моря.

Мер Москви Сергій Собянін впродовж всього дня повідомляв про збиття дронів, згідно з його дописами - з опівночі 22 травня на підльоті до російської столиці влучили у 46 безпілотників. Тим часом у мережі повідомляють, що під ударом опинився Рязанський нафтопереробний завод, там нібито виникла пожежа. Місцева влада закликала росіян не поширювати інформацію про "об'єкти атаки".

Відео дня

За даними Telegram-каналу Astra, цієї ночі в Тулу "прилетіло" в один з діючих цехів НВО "Сплав", який належить "Ростеху" - виробнику реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем і боєприпасів до них. За кілька днів до того кремлівський правитель Путін нагородив чотирьох працівників підприємства премією імені Маршала Жукова.

Вже вдень проєкт ВЧК-ОГПУ повідомив, що у Москві на Великому кам'яному мосту та навколо Кремля виставили посилені пости з військовою технікою. В окрузі через роботу засобів радіоелектронної боротьби зник зв'язок.

Дронові нальоти на Росію

В останні місяці територія Росії дедалі частіше зазнає масштабних ударів безпілотників. Російські міста регулярно повідомляють про атаки дронів.

Найінтенсивніші удари припадають на нафтобази, військові об’єкти, аеродроми та підприємства оборонної промисловості.

Російська ППО та РЕБ часто виявляються неспроможними перехопити всі дрони. Пропагандистські ЗМІ намагаються зменшити масштаби атак, однак кількість відео та свідчень про вибухи і пожежі підтверджує реальність масованих ударів.

За словами експертів, такі атаки направлені на послаблення тилової логістики РФ, зменшення обсягів пального для її армії, зміщення війни вглиб Росії, підвищення тиску на Кремль з боку еліт та суспільства, а також потребу витрачати ресурси на внутрішню оборону.

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