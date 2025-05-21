Завод був задіяний у виробництві ракет "Іскандер", "Кинджал" та літаків.

У ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів, що у Орловській області РФ. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в Telegram.

Як зауважується, завод є одним з провідних підприємств Російської Федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.

Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал". Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

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У Генштабі інформують, що підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту уточнюється.

Атака дронів на Росію

Як повідомляв УНІАН, російських телеграм-канали раніше повідомили, що вночі невідомі дрони атакували Болховський завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ. На заводі в Болхові внаслідок удару дронів почалася пожежа.

У Центрі протидії дезінформації РНБО України деталізували, що Болхівський завод імпортував західні технології через треті країни всупереч санкціям.У відомстві зазначили, що також підприємство задіяло "паралельний імпорт", зокрема компонентів з Тайваню, Південної Кореї, Японії і навіть США.

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