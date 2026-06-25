Американські ракети 'рознесли' завод у Воронежі: Forbes розкрив деталі атаки

Удар міг бути завданий новими американськими AGM-188A Rusty Dagger, які називають дешевою альтернативою крилатим ракетам.

У Росії заявили про серйозне ураження Воронезького заводу напівпровідникових приладів, який виробляє компоненти для систем наведення ракет. За даними російських джерел, удар 22 червня могли завдати новітні американські ракети AGM-188A Rusty Dagger ("Іржавий кинджал"), які нібито були передані Україні, пише Forbes.

На оприлюднених відео видно кілька влучань по території підприємства, потужні вибухи та масштабну пожежу. Завод розташований приблизно за 190 кілометрів від українського кордону.

Хоча атака не була настільки гучною, як удари по російських нафтопереробних підприємствах, експерти вважають її значно важливішою з військової точки зору. Воронезький завод виготовляє напівпровідникові компоненти та системи наведення, які використовуються, зокрема, у крилатих ракетах Х-101, що регулярно застосовуються Росією для ударів по Україні.

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Особливо вразливим є високоточне обладнання всередині виробничих цехів. Такі системи чутливі до ударних хвиль, вібрацій та пилу, тому навіть часткове руйнування будівлі може призвести до тривалого простою виробництва.

Що відомо про ракети Rusty Dagger

AGM-188A Rusty Dagger була створена в межах американської програми Extended Range Attack Munition (ERAM). Метою проєкту стало створення відносно недорогої далекобійної авіаційної зброї для винищувачів F-16.

Ракету розробила каліфорнійська компанія Zone 5, яку згодом придбав норвезький виробник озброєнь Kongsberg. За задумом розробників, нова зброя мала стати масовим рішенням для України.

За наявними даними, замовлення на 3550 таких ракет оцінюється у 825 мільйонів доларів. Таким чином, вартість однієї ракети становить близько 246 тисяч доларів.

Для порівняння, британські крилаті ракети Storm Shadow коштують приблизно вдесятеро дорожче. Водночас українські далекобійні дрони залишаються значно дешевшими: безпілотники FP-1, які можуть нести бойову частину масою майже 60 кілограмів на відстань понад 1450 кілометрів, оцінюються приблизно у 55 тисяч доларів за одиницю.

У чому перевага нової зброї

Головною перевагою Rusty Dagger називають швидкість атаки та складність перехоплення. На записах удару по Воронежу видно, як ракети здійснюють майже вертикальне пікірування, пробивають дах будівлі та вибухають уже всередині об'єкта.

Крім того, ракета дозволяє українським F-16 завдавати ударів по цілях на великій відстані, не входячи в зону дії російської протиповітряної оборони.

Україна вже готує власну альтернативу

Водночас Україна активно працює над власними аналогами далекобійної авіаційної зброї. Наприкінці травня віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про створення української керованої планерної бомби.

За його словами, розробка тривала лише 17 місяців. Нова зброя отримала бойову частину масою близько 225 кілограмів і призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших важливих об'єктів противника на значній відстані.

Федоров наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а повністю українська розробка, адаптована до умов сучасної війни та роботи в середовищі активного радіоелектронного придушення.

Експерти припускають, що в майбутньому українська промисловість може створити версію такої бомби з реактивним двигуном, що дозволить збільшити дальність її застосування та частково замінити імпортні ракети.

Удари по заводу у Воронежі - головні новини

22 червня у російському Воронежі 22 червня пролунали потужні вибухи. Сили оборони України атакували місцевий завод напівпровідникових приладів. Воронезький завод АТ "ВЗПП-С" - одне з найпомітніших російських підприємств у сфері мікроелектроніки.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що у Воронежі для удару по важливому російському підприємству у сфері мікроелектроніки, було застосовані американські ракети ERAM.

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