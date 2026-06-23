'Найголовніше - це кількість': експерт розповів, якими ракетами могли вдарити по заводу у Воронежі

Цілком реально, що у Воронежі для удару по важливому російському підприємству у сфері мікроелектроніки, було застосовані американські ракети ERAM. Про це в етері на Radio NV сказав військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.
"Якщо це дійсно було перше застосування ракет ERAM, то це означає, що вони працюють", - сказав він.
При цьому додав, що йдеться про розробку на основі авіаційної бомби, вагою 250-270 кг, на котрій, ймовірно, є турбореактивний двигун.
Експерт сказав, що дальність ракети до 500 км.
"І найголовніше - це кількість, яку нам поставлять - 3,5 тисячі штук. Це величезна кількість. Якщо Storm Shadow чи SCALP нам поставляють одиниці, тобто не більше кількох десятків одиниць в місяць. А тут 3,5 тисячі", - наголосив Нарожний.
За його словами, якщо справді були застосовані дві ракети ERAM невеликої вартості, які могли знищити один корпус заводу у російському Воронежі, то будуть всі можливості, щоб в подальшому підприємство знищити повністю. Він зазначив, що в разі надходження в Україну такої великої партії американських ракет, це серйозно посилило б українські спроможності для ударів на відстань 500 км від державного кордону.
Удари по заводу у Воронежі
Як повідомляв УНІАН, у російському Воронежі 22 червня пролунали потужні вибухи. Сили оборони України атакували місцевий завод напівпровідникових приладів. Воронезький завод АТ "ВЗПП-С" - одне з найпомітніших російських підприємств у сфері мікроелектроніки.
Генштаб ЗСУ підтвердив успішний удар по заводу у Воронежі та зазначив, що під час операції були використані високоточні крилаті ракети повітряного базування. Підприємство використовувалося Росією для виробництва електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони.