У розвідці розказали, як сьогоднішнє знищення ворожого бомбардувальника може змінити тактику Росії щодо повітряних атак.

Для Росії виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 на сьогодні є фактично неможливим. Про це представник ГУР МО Андрій Юсов сказав у ефірі телемарафону.

За його словами, в ГУР є інформація про ситуацію з такими бортами у РФ та щодо ракет. "Вони намагаються підтримувати виробництво ракетного озброєння. Але питання не в кількості ракет зараз. Питання саме в носіях і відстані, з якої завдається ураження", - зауважив Юсов.

Він підкреслив, Росія наразі зробить висновки і надалі буде обережніша щодо використання своєї стратегічної авіації, і це вже добре для України. Як зазначив Юсов, збиття борта є й певним тиском на пілотів бомбардувальників, оскільки вони тепер не будуть почувати себе в безпеці навіть на 300-кілометровій зоні.

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"І що ще важливо для нас – це ті борти, виготовлення яких нових для ворога – це сьогодні фактично неможливе завдання. Зрозуміло, що сьогодні у Кремлі траур і для цього є всі підстави", - сказав представник ГУР.

За словами Юсова, те, що в рамках нападу на Україну, в рамках геноцидної війни проти нашої держави, відбувається фактично демілітаризація самої Російської Федерації, в тому числі стратегічної авіації, - це вже сьогодні факт і це бачить весь світ.

"Раніше це відбувалось внаслідок іншого роду операцій (вибухи на аеродромах), сьогодні вперше в повітрі, під час виконання бойового завдання", - зауважив він.

На запитання, чи буде використання Ту-22 дещо інакшим тепер, Юсов відповів, що після знищення літака А-50 і після сьогоднішнього знищення Ту-22М3 є сподівання, що "принаймні на деякий час для Одеської області стосовно ризиків ракетних ударів ситуація покращиться".

При цьому представник розвідки підкреслив, що сьогоднішня операція не остання і це ще не все, що заплановано.

"Сили безпеки і оборони України будуть і далі "дивувати" в хорошому сенсі для нас противника. І результати так само будуть", - сказав він.

Збиття російського бомбардувальника

Як повідомляв УНІАН, коментуючи збиття російського Ту-22М3 сьогодні над Ставрополським краєм РФ в Українській розвідці повідомили, що другий ворожий бомбардувальник, що летів в парі з ним на бойове завдання, був змушений розвернутися і не виконав пусків ракет.

Як відомо, сьогодні вночі українці вперше знищили російський бомбардувальник Ту-22М3. Літак є носієм крилатих ракет Х-22.

У РФ заявили, що причиною авіакатастрофи бомбардувальника-ракетоносця стала "технічна несправність". Літак впав на території Ставропольського краю РФ. Льотчики нібито змогли катапультуватися.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прокоментували збиття ворожого літака та показали фрагмент відео цієї операції. За інформацією розвідки, бомбардувальник Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. Зазначалось, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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