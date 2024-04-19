Відстань для збиття була близько 300 км від кордону України, тому "це справді знакова операція".

Коментуючи збиття російського Ту-22М3 над Ставрополським краєм РФ в українській розвідці повідомили, що другий ворожий бомбардувальник був змушений розвернутися і не виконав пусків ракет.

"Знищено літак стратегічної авіації противника. Вперше під час виконання бойового завдання власне в повітрі за період повномасштабного вторгнення. Тобто, інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні", – розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов у ефірі Радіо Свобода.

Він зауважив, що відстань для збиття цього разу становила приблизно 300 км від кордону України.

Відео дня

"Операція була певним повтором з урахуванням операції ГУР по збиттю літака А-50, що відбулася нещодавно. Так, відстань цього разу ще більша. Нагадаю, що мова йде про 300 км від українського кордону. Це справді знакова операція і знаковий результат для України", - підкреслив Юсов.

Знищення російського Ту-22М3

Сьогодні вночі під час ворожої повітрянної атаки українці вперше знищили російський бомбардувальник Ту-22М3. Літак є носієм крилатих ракет Х-22.

У РФ заявили спочатку про "падіння" літака на території Ставропольського краю РФ, причини з’ясовують. Пізніше Міністерство оборони РФ повідомило, що бомбардувальник-ракетоносець зазнав аварії "після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування". Льотчики нібито змогли катапультуватися.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони також прокоментували збиття ворожого літака та показали фрагмент відео цієї операції. За інформацією розвідки, бомбардувальник Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. Зазначалось, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: