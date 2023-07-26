Систему протиповітряної оборони України підсилять на тих ділянках, де це найбільш необхідно.

Президент Володимир Зеленський повідомив про підсилення нашої системи протиповітряної оборони.

Про це він заявив у своєму Тelegram. За словами глави держави, він провів щоденну селекторну нараду та заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів.

"Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно. Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки доповіли про активність ворога та його найближчі плани. СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави", - заявив президент.

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Окрім того, як зазначив Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час наради поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення.

"Віримо в наших хлопців. Працюємо далі", - наголосив Зеленський.

Україна посилює свою ППО

Як повідомляв УНІАН, напередодні Пентагон оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні загальною вартістю в 400 мільйонів доларів. Допомога призначена для задоволення критично важливих потреб в області безпеки і оборони.

Пакет допомоги від США включає в себе різні боєприпаси, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання, в тому числі: додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot і NASAMS; переносні зенітні комплекси "Стінгер"; додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських реактивних систем HIMARS; артилерійські постріли калібру 155 мм і 105 мм тощо.

Крім того, стало відомо, що в другій половині 2023 року Україна отримає від Німеччини дві новітні системи протиповітряної оборони Skynex, включно з боєприпасами повітряного підриву. ППО Skynex призначена для дій протиповітряної оборони на дуже близькій відстані, де керовані ракети неефективні.

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