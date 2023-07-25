Він наголосив, що обороні потрібні абсолютно всі дрони – від доволі простих "Мавіків" до морських дронів та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що хороші новини із застосуванням українських дронів в боротьбі з російськими окупантами будуть частіше.

За його словами, сьогодні урядовці представили результати першого року армії дронів. "Вже не проекту, а реальної української армії дронів. Відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовуються для оборони, а також зустріч із виробниками, проектувальниками, донорами. Журналісти й представники громадянського суспільства мали змогу побачити, який потенціал досягнутий за перший рік армії дронів та як армія буде збільшуватися", - заявив глава держави у відеозверненні

Він наголосив, що обороні потрібні абсолютно всі дрони – від доволі простих "Мавіків" до морських дронів та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані. "До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику й часто – на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах. Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше. І це принципово", - сказав Зеленський.

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Армія дронів: що відомо

Метою проекту є придбання дронів-розвідників, які зможуть закрити всю лінію фронту. У липні минулого року розпочався збір коштів та БПЛА для цієї ініціативи.

Мова йде про безпілотні літальні апарати, які можуть рухатися до одніє доби, майже непомітно долаючи відстань у 160 кілометров. Дрони обладнані камерами із тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням.

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