Зима буде найкритичнішим періодом у війні, - Туск

В цьому контексті прем’єр Польщі звернув увагу на нову загрозу з боку Москви - реактивні безпілотники.

Пізня осінь та зима будуть найкритичнішим періодом у війні Росії з Україною. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи в парламенті, пише Оnet.

"Я хочу представити громадськості найімовірніший сценарій на наступні кілька місяців, оскільки це сценарій, який передбачає серйозні події та вимагає зосередженості, серйозності та психологічної готовності до складних випробувань, – сказав він.

Туск наголосив, що нещодавні атаки поблизу польського кордон викликають занепокоєння.

Відео дня

За його словами, це вимагає більш детальної інформації про очікуваний перебіг подій, адже громадяни мають право знати, якого сценарію можна очікувати на основі даних, доступних сьогодні.

"Сценарій, який видається найбільш ймовірним, і який я обговорю найближчим часом, не є єдино можливим", – зазначив прем’єр-міністр.

Туск підкреслив, що непередбачуваність стала рисою сучасної політики.

Він прогнозує, що пізня осінь та зима будуть найкритичнішим періодом у триваючій війні Росії з Україною.

Крім того, в цьому контексті прем’єр Польщі звернув увагу на нову загрозу з боку Москви - реактивні безпілотники.

Російські удари біля кордону – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня, за 2 км від кордону з Польщею, у Волинській області російські загарбники завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

За даними "Укразілазниці", незадовго до удару по локомотиву на українсько-польському кордоні стояв дипломатичний поїзд.

Також 17 вересня Туск заявив про те, що біля українсько-польського кордону з боку України була зафіксована атака російського ударного дрона. Зокрема, за словами Туска, "імовірно, було атаковано АЗС у близькості до польського кордону, біля українського міста Ягодин". При цьому, як повідомив у коментарі УНІАН речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, в українські пункти пропуску влучань не було.

Вас також можуть зацікавити новини: