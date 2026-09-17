У Польщі заявили про потужний вибух біля Ягодина: що кажуть прикордонники

Влучань у прикордонну інфраструктуру України не було, але прикордонники дійсно чули вибух.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що біля українсько-польського кордону з боку України була зафіксована атака російського ударного дрона.

Як повідомляє Gazeta Wyborcza, про це Туск заявив на спільній пресконференції з канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Зокрема, за словами Туска, "імовірно, було атаковано АЗС у близькості до польського кордону, біля українського міста Ягодин".

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Як додав польський прем’єр: "Стався дуже потужний вибух".

"Наш літак був піднятий в повітря", - повідомив Туск.

Водночас, Оперативне командування польських збройних сил повідомило про здійснення операцій воєнної авіації у повітряному просторі Польщі у зв’язку з російськими атаками в Україні із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Крім того, сигнал повітряної тривоги пролунав у Люблінському і Підкарпатському воєводствах через російську загрозу в Україні.

Як наголосив Туск: "Ми маємо разом подумати над тим, яким чином захистити увесь Європейський Союз і наші країни від потенційних провокацій і атак з боку Росії".

При цьому, як повідомив у коментарі УНІАН речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, в українські пункти пропуску влучань не було.

"Але в напрямку кордону, за кілька кілометрів, вибух наші прикордонні наряди чули", - повідомив Деменко.

Речник уточнив, що не може сказати більше деталей про вибух, бо прикордонники безпосередньо знаходяться в пункті пропуску, а не за його межами.

Російські удари біля кордону

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня, за 2 км від кордону з Польщею, у Волинській області російські загарбники завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

За даними "Укразілазниці", незадовго до удару по локомотиву на українсько-польському кордоні стояв дипломатичний поїзд. Серед його пасажирів були, зокрема, безпекові радники кількох країн ЄС і колишні європейські лідери, серед яких – експремʼєр Великої Британії Борис Джонсон. Тим часом в іншому потязі, що перебував на цій же станції безпосередньо під час атаки, їхав колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

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