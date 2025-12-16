Він вважає, що росіяни не зацікавлені в мирних переговорах чи припиненні вогню на даний момент.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив прогноз про припинення вогню в Україні до Різдва, зазначивши, що це, швидше за все, малоймовірно. Про це він сказав в інтерв’ю на порталі Onet.

Так, відповідаючи назапитання, чи бачить він якісь перспективи можливого припинення вогню між Україною та Росією до свят, він сказав, що "росіяни, ймовірно, не дуже зацікавлені в мирних переговорах чи припиненні вогню на даний момент".

"Тому потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що ми, як Захід, справді не дозволимо себе розділити. І тоді ці переговори могли б набути конкретної форми. Але до Різдва це мені здається дуже малоймовірним", – наголосив Туск.

Відео дня

Перемир'я в Україні - новини

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії влаштувати перемир'я на Різдво. Український лідер наголосив, що підтримує цю пропозицію.

Водночас раніше у Кремлі цинічно відкинули пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо енергетичного перемир'я.

Після переговорів у Берліні президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз "ми ближче до миру, ніж будь-коли".

Водночас, як зазначає The Telegraph, хоч переговори були успішними, але на швидке ззавершення війни сподіватися не варто. Видання пояснює, що поки що це свого роду човникова дипломатія, де Україна та її європейські союзники перебувають з одного боку, а Росія - з іншого. І хоча американські чиновники стверджують, що Росія готова підписати угоду з цими гарантіями безпеки для України, але адміністрація Трампа раніше виявляла надмірний оптимізм щодо досягнення припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: