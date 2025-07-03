Це серйозний удар по системі радіолокаційної розвідки та протиповітряної оборони окупантів.

Сил оборони Півдня України у ніч на 2 липня "відмінусували" відразу три ворожі РЛС "Небо-М". Про це сьогодні повідомили українські оборонці у Telegram, оприлюднивши також відео з моментами проведеної операції.

"У ніч з 1 на 2 липня 2025 року Сили оборони Півдня України провели блискучу високоточну спеціальну операцію. Наші воїни застосували морські дрони та ударні борти "Лазар", і результат не змусив на себе чекати. Знищено одразу три надважливі ворожі цілі:

РЛМ-М 55Ж6М "Небо-М" – 1 одиниця

РЛМ-Д 55Ж6М "Небо-М" – 1 одиниця

КУ РЛС 55Ж6М "Небо-М" – 1 одиниця"

Зазначається, що це серйозний удар по системі радіолокаційної розвідки та протиповітряної оборони окупантів.

"Мінус "очі" ворога, які відстежували небо над нами", - зауважують у Силах оборони Півдня.

Війна в Україні - знищення РЛС

Як повідомляв УНІАН, восени минулого року ЗСУ знищили РЛС "Небо-М" за допомогою ракет ATACMS. Вартість такої РЛС, яка є, за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, однією з найсучасніших станцій у Росії, становить близько 100 млн доларів.

Він наголосив, що знищення "Небо-М" - це досить істотний навіть фінансовий збиток для російської армії. Крім того, вони не швидко виробляються, тому що мають у своєму складі велику кількість елементів західного виробництва, які отримувати РФ може зараз лише контрабандою.

Експерт наголосив, що такі РЛС Росії важко помітити, бо вони використовують "стелс-режим непомітності", забезпечуючи ешелоноване ППО, систему протиповітряної оборони, всією необхідною інформацією про загрози в небі.

Військовослужбця ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко заявляв раніше, що знищення РЛС "Небо-М" є "доволі унікальним явищем".

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