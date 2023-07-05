З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 231 030 окупантів.

Третя штурмова бригада ЗСУ, яка бере активну участь у боях на сході, показала кадри прямого влучання з міномета по піхотів окупантів.

На відео вогонь українських захисників фактично розриває російського окупанта на шматки, коли той рухався дорогою до своїх позицій.

Уточнюється, що на кадрах продемонстрована робота 1-го механізованого батальйону у Донецькій області.

"Пряме влучання з міномета по піхоті окупантів. 120-мм калібром відпрацював 1-й механізований батальйон Третьої штурмової бригади. Донеччина, напрямок Бахмута", - йдеться у повідомленні прес-служби Третьої штурмової бригади.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 231 030 окупантів, з них 770 за попередню добу. Найбільше Росія втрачає своїх військ на Таврійському напрямку. За останню добу там ліквідовано 72 окупанти, поранено 166 загарбників, знищено 36 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Раніше з'явилося кумедне відео, як російські ППО намагалися перехопити британську крилату ракету Storm Shadow. Однак вона все одно влучила у комплекс ЗРК "Панцир-С", яким свого часу дуже пишалися кремлівські пропагандисти.

Контрнаступ ЗСУ - ситуація на фронті

Сили оборони України станом на вечір 4 липня продовжили ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Зокрема, під Бердянськом захисники просунулися до 2 км углиб ворожих позицій.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно відбили атаки загарбників в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

Через великі втрати командування РФ наказало відтепер спалювати "двохсотих" у мобільних крематоріях на територіях російських військових шпиталів.

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