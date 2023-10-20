Сили оборони уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Авіація Збройних сил України минулої доби завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, наші захисники також знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Водночас бійці ракетних військ також мали успішне "полювання". Вони уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 13 артилерійських засобів противника.

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При цьому росіяни завдали ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по цивільному об’єкту у місті Миколаїв. Також вони застосували ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" по півдню України, більшість з яких була знищена протиповітряною обороною. Загалом окупанти завдали 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Ворог намагається прорватися до Авдіївки. ЗСУ вбили та поранили майже 900 російських загарбників біля міста.

За словами аналітиків ISW, Збройні сили України цілеспрямовано проводять наступальні операції, щоб виснажити обмежені резерви окупаційних військ. При цьому самі захисники максимально зберігають власні резерви.

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