ЗСУ завдавали військам РФ великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту.

Збройні сили України цілеспрямовано проводять наступальні операції, щоб виснажити обмежені резерви окупаційних військ. При цьому самі захисники максимально зберігають власні резерви.

Як повідомляють американські аналітики у звіті ISW, російським військовим значною мірою не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити. За словами експертів, ЗСУ вступали у бій проти переважаючих сил ворога, але завдавали йому великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту.

Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Уотлінг додав, що доти, доки українські сили можуть продовжувати завдавати високого рівня втрат російським військам, "стає можливим придушувати здатність Росії навчати достатню кількість нових військ".

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За даними Генштабу, втрати Росії у війні проти України вже склали вбитими близько 290 тис. 680 осіб.

Американські далекобійні ракети ATACMS, якими Збройні сили України успішно завдали ударів по аеродромах росіян на окупованій території, "суттєво змінюють правила гри". Тепер ворог змушений відтягувати свої склади та аеродроми ще далі.

Збройні сили України відбили десятки атак ворога на кількох напрямках. Протягом минулої доби відбулося понад 70 бойових зіткнень.

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