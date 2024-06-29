Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 541 560 осіб.

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників по всій лінії фронту й у тилах. Минулої доби вдалося ліквідувати понад тисячу окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 541 560 осіб. З них 1070 було знищено за минулу добу.

Крім того, Сили оборони знищили 8073 одиниці танків (+7 минулої доби), 15 505 бойових броньованих машин (+25 минулої доби) та 14 480 артилерійських систем (+57 минулої доби).

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Також знищено:

РСЗВ – 1109 (+0) од,

засоби ППО ‒ 871 (+0) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),

крилаті ракети ‒ 2331 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,

спеціальної техніки ‒ 2436 (+5).

Війна в Україні - останні новини з фронту

Увечері 28 червня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що упродовж дня число бойових зіткнень на фронті зросло до 131. Найгарячішою точкою залишався Покровський напрямок - там відбулося 36 бойових зіткнень.

Російські загарбники змогли рушити вперед на частині сходу України, зокрема, просунулися у двох населених пунктах, розташованих у Донецькій області - у Соколі та Південному.

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