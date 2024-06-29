Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників по всій лінії фронту й у тилах. Минулої доби вдалося ліквідувати понад тисячу окупантів.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 541 560 осіб. З них 1070 було знищено за минулу добу.
Крім того, Сили оборони знищили 8073 одиниці танків (+7 минулої доби), 15 505 бойових броньованих машин (+25 минулої доби) та 14 480 артилерійських систем (+57 минулої доби).
Також знищено:
- РСЗВ – 1109 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 871 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2331 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,
- спеціальної техніки ‒ 2436 (+5).
Війна в Україні - останні новини з фронту
Увечері 28 червня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що упродовж дня число бойових зіткнень на фронті зросло до 131. Найгарячішою точкою залишався Покровський напрямок - там відбулося 36 бойових зіткнень.
Російські загарбники змогли рушити вперед на частині сходу України, зокрема, просунулися у двох населених пунктах, розташованих у Донецькій області - у Соколі та Південному.