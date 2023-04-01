Окопи українських героїв замело по коліна снігом, крига - покрила навіть захисне обмундирування ЗСУ.

Збройні сили України показали, в яких умовах змушені обороняти незламне місто-фортецю Бахмут (Донецька область) через різку зміну погодних умов в Україні.

Як відомо, цей тиждень українців зустріли заморозки, нова "лавина" снігу та рясні дощі. Не виключенням став і схід України. У ролику, який зняли українські військові 30 березня, видно, що хлопці боронять цей напрямок в надзвичайно важки умовах.

Їхні окопи замело по коліна снігом, крига - покрила навіть захисне обмундирування ЗСУ. Однак захисники констатують:

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"Нічого нас не зупинить"

Українців налякали новим прогнозом погоди на квітень

Нагадаємо, що раніше різке похолодання в Україні вже зацінили українські прикордонники під Бахмутом. Вони іронічно відзначили, що погодка стала просто "клас", проте потішили українців граним настроєм, який змогли зберігти попри сніг та дощ.

Напередодні синоптики пообіцяли українцям ще більш суворі погодні умови: очікується, що у квітні тепло буде "нестійким", його українці, ймовірно, побачать лише наприкінці місяця. Тому гарний настрій ЗСУ на фронті ще більше вселяє надію.

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