Все було знищено дроном-камікадзе.

Народний депутат України минулого 7 і 8 скликань Єгор Фірсов, який зараз воює на фронті, показав відео знищення ворожого складу боєприпасів та піхоти.

У Facebook він повідомив, що в бліндаж "орки" заносили БК вночі і старанно його маскували.

"Ми довго за ним (йдеться про бліндаж – УНІАН) спостерігали. Але комбат поставив задачу вразити склад тоді, коли там буде знаходитись ворожа піхота.Так і зробили. Спалились "орки" на тому, що один з них вийшов "попісяти", тут ми їх і підловили", - пише Фірсов.

Він зазначає, що склад боєприпасів і піхота в бліндажі були знищені дроном-камікадзе.

При цьому додав, що командир вчить подавати звіти про враження ворожих позицій і техніки "не через папірці - а разом з відео".

"Завдяки відео, ми можемо аналізувати наші дії, вчитись самі, вчити інших та звітувати за донати. Так і робимо", - додав Фірсов.

Втрати РФ на фронті - останні дані Генштабу

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони щодня продовжують нищити російських окупантів і техніку на українській землі.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення, в Україні загинуло понад 228 тис. окупантів.

Впродовж минулої доби, 29 червня, українські захисники та захисниці ліквідували ще 560 російських загарбників.

Крім того, ворог втратив, 3 тис. 41 танк, 7 тис. 863 бойові броньовані машини, 4 тис. 127 артилерійських систем, 630 реактивних систем залпового вогню, 389 засобів протиповітряної оборони, 3 тис. 519 безпілотників та 6 тис. 785 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Також ворог втратив 315 літаків, 308 – гелікоптерів, 1261 крилату ракету, 18 кораблів та 569 одиниць спеціальної техніки.

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