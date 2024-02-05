Наземний дрон поповнив статистику знищеної російської техніки.

Сили оборони України знищили наземний колісний дрон російських окупантів. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль - наземний колісний дрон, або ж дрон мінування. Він був виявлений засобами аеророзвідки та злетів у повітря в результаті вогневого ураження. Детонація вибухівки з цього дрона зафіксована на відео", - заявив він.

Командувач також зазначив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, 6 ракетних ударів, провів 38 бойове зіткнення та вчинив 788 артобстрілів.

За його словами, ЗСУ стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

"Загальні втрати ворога минулої доби становлять 385 осіб та 30 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема 4 танки, 3 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян", - поінформував Тарнавський.

Крім того, він додав, що Силами оборони, нейтралізовано або знищено 143 БпЛА різних типів.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку широкомасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 5 лютого, становлять близько 389 тис. 560 чоловік особового складу, повідомляє Генштаб ЗСУ. За минулу добу Сили оборони України знищили 810 російських окупантів.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

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