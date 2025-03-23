За цей населений пункт росіяни билися впродовж двох місяців ціною величезних втрат.

Українська армія звільнила населений пункт Надія Луганської області. Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада.

Зазначається, що населений пункт було звільнено силами бригади, передусім 1-го штурмового батальйону Контроль над Надією відновлено. Загальний обсяг звільнених від ворога територій - три квадратних кілометри.

"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків - 752-го та 254-го 20-ї армії РФ", - прокоментував командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

Крім того, у бригаді показали перші кадри з 30-годинної операції. На відео видно, що підрозділи Третьої штурмової реалізували операцію зі звільнення населеного пункту Надія за підтримки бронетехніки. Втрати Росії внаслідок цієї операції уточнюють. Втім, кадри свідчать про те, що під час штурму загинуло багато росіян.

"Таке чекає кожного, хто прийде на нашу святу землю", - сказав один зі штурмовиків, демонструючи тіла окупантів.

Війна в Україні - головні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України завдали удару по укриттю російських окупантів в Торецьку, знищивши ворожі десантно-штурмові групи та операторів безпілотників.

18 березня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил Росії в районі Демидівки Бєлгородської області.

Унаслідок ураження командний пункт був повністю знищений. За даними Генштабу ЗСУ, цей об’єкт Росія використовувала для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України на території Сумської області.

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