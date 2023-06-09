Окупанти пробують наступати в декількох населених пунктах навколо Кремінної, але успіху не досягають.

Російські війська продовжують завдавати обмежені наземні удари на лінії Куп'янськ-Сватове і в районі Кремінної.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як повідомили аналітики з посиланням на український Генштаб, окупанти провели безуспішні наступальні операції в районі Веселого в 32 км на південь від Кремінної.

Крім того, бої велися в районах Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) і Берестова (30 км на південь від Кремінної).

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"Українські сили продовжують завдавати ударів по тилах в окупованій Луганської області. Так званий голова "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що ВСУ завдали удару по Луганську, і на кадрах з геолокацією видно, як над містом піднімається великий стовп диму", - відзначили аналітики.

Також у звіті повідомляється про продовження позиційних боїв в районі Масютівки в 12 км на північний схід від Куп'янська. Там окупанти наносять авіаційні й артилерійські удари.

"Бавовна" в Луганську

Вчора в тимчасово окупованому Луганську прогриміла серія вибухів. Місцеві пабліки повідомляли, що по місту прилетіло щонайменше 4 ракети. Після "прильотів" в місті зник мобільний зв'язок. Невідомо, куди прилетіло, але стовп диму було видно з усіх районів міста.

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