Місце розміщення сил загарбників було повністю зруйноване.

Збройні сили України завдали удару по укриттю російських окупантів в Торецьку, знищивши ворожі десантно-штурмові групи та операторів безпілотників. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що 21 березня Повітряні сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

"Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА", - повідомили у Генштабі.

Зауважується, що результат ураження ще уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил Росії на Торецькому напрямку.

Удари ЗСУ по окупантах

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил Росії в районі Демидівки Бєлгородської області.

Унаслідок ураження командний пункт був повністю знищений. За даними Генштабу ЗСУ, цей об’єкт Росія використовувала для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України на території Сумської області.

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