'Кинув і забув': у США створили безпілотник-камікадзе, який нагадує футбольний м'яч

Такий дрон має багато можливостей та може виконувати різні завдання на полі бою.

У США представили новітній безпілотник-камікадзе, який має вигляд футбольного м'яча, що використовують в американському футболі. Дрон має назву "P.S. Killer (PSK)". Він є унікальним не лише через свою форму, а й завдяки тому, що його можуть запускати солдати вручну, аби атакувати потрібну ціль, пише Interesting Engineering.

Компанія-розробник називає його "багатоцільовою тактичною безпілотною авіаційною системою", а простіше "кинув і забув".

Також розробники кажуть, що дрон-камікадзе може бути запущено всього за 2 секунди - солдат має просто підкинути його у повітря.

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Для того, аби розгорнути PSK, потрібно:

взяти його;

увімкнути;

кинути в ціль.

Попри те, що існує багато дронів-камікадзе, які використовують США та їхні союзники, ця унікальна система виділяє його серед інших пропозицій на ринку.

За інформацією компанії XDown, дрон-камікадзе важить лише близько 800 грамів та може нести корисне навантаження такої ж ваги. Також у компанії розповіли, що він може досягати швидкості 250 км/год. Крім того, безпілотник, залежно від вантажу, може пролетіти понад 64 км.

На сайті компанії йдеться про те, що в першу чергу безпілотник призначений для Сил спеціальних операцій США (SOF), аби вони мали додаткову швидкість, скритність та ройові можливості.

"Місія полягає в тому, щоб передбачити сучасну війну і майбутні бойові стратегії, надаючи армії США комплексну повітряну підтримку за допомогою передових технологій, що включають стелс, високошвидкісні тактичні модулі швидкого розгортання", - підкреслили у компанії.

Які ролі може виконувати дрон-камікадзе

Також наземні команди можуть використовувати безпілотник для розвідки та спостереження. Зокрема вибухове навантаження можна замінити камерами, завдяки чому дрон зможе надавати звіти підрозділам.

Крім того, його можуть використовувати для доставки їжі, боєприпасів та ліків солдатам на полі бою.

Ба більше, дрон-камікадзе може нейтралізувати загрози, які становлять бойові танки та броньовані машини, за допомогою своїх точних ударів.

У компанії додають, що безпілотник також може бути корисним у відкритому морі. Його можна використати у розвідці, пошуку, порятунку та інших місіях.

Інші розробки зброї

Як писав УНІАН, Росія створила новий ЗРК, який призначений для боротьби з дронами. Йдеться про зенітний ракетний комплекс "‎Крона-Э"‎, який має захищати "важливі державні об'єкти, а також об'єкти інфраструктури міст".

Також на Донеччині було помічено "волохату" бойову машину, яку Росія використовує для утримання на відстані невеликих безпілотників, що насичені вибухівкою. За словами експертів, раніше ніколи не було зафіксовано, аби такі засоби захисту використовували на полі бою.

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