Засобами ураження ЗРК "‎Крона-Э"‎ виступають зенітні ракети 9М340 та 9М333.

Концерн "Калашников" створив зенітний ракетний комплекс "‎Крона-Э"‎. Його повинні представити на виставці IDEX-2025, яка буде проходити в Об'єднаних Арабських Еміратах з 17 по 21 лютого. Про це повідомляє "Коммерсантъ".

ЗРК повинен прикривати "важливі державні об'єкти, а також об'єкти інфраструктури міст". Основними цілями комплексу стануть безпілотні літальні апарати середнього класу. Для знищення цілей "‎Крона-Э"‎ буде використовувати керовані ракети 9М340 та 9М333.

Як повідомляється, "Крона-Е" об'єднує в єдину систему засоби виявлення, управління та автоматизовані мобільні бойові машини або стаціонарні бойові модулі.

Відео дня

Концерн "Калашников" - довідка

Група компаній "Калашников" є багатопрофільним холдингом, який виробляє продукцію цивільного та військового призначення. Через вторгнення РФ в Україну вона перебуває під санкціями ЄС, США, Великобританії та деяких інших країн.

Нещодавно у концерні заявили про роботу над комплексом ударних дронів "КУБ-СМ", який також хочуть продемонструвати на виставці IDEX-2025. До складу комплексу входять як керовані боєприпаси у транспортно-пускових контейнерах, так і спеціальні розвідники-ретранслятори.

Ще однією новинкою IDEX 2025 від "Калашникова" стануть "нові" автомати АК-12К та АК-12СК, які виконали на базі добре відомого фахівцям автомата АК-12. За словами росіян, нові версії можуть похвастатись ‎покращеними технічними, ергономічними та експлуатаційними характеристиками.

Вас також можуть зацікавити новини: