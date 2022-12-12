Побоювання в американському Міноборони викликані, зокрема, передачею секретних технологій.

Військово-повітряні сили США запропонували передати Україні безпілотники Reaper, однак у Пентагоні сумніваються, чи варто це робити.

Як повідомляє Politico з посиланням на свої джерела, така пропозиція від ВПС США надійшла через пʼять місяців після початку повномасштабної війни Росії проти України. Проте у Пентагоні і досі не вирішили, чи варто надавати ці БПЛА Україні.

Видання зазначає, що побоювання в американському Міноборони викликані передачею секретних технологій і тим, що деякі з цих безпілотників майже напевно зібʼють. Джерела журналістів наголошують, що "ситуація майже тупикова".

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За словами одного зі співрозмовників Politico, така позиція Пентагону розчарувала українську сторону. Також він додав, що Україна обіцяє партнерам використовувати безпілотники для завдання ударів тільки по російських позиціях на території України, та поділитися інформацією про потенційні цілі зі США безпосередньо перед завданням ударів.

Крім того, керівники компанії General Atomics, яка виробляє ці БПЛА декілька місяців контактували з українськими офіційними особами, намагаючись досягти угоди про передачу технологій, яка б відповідала правилам і вимогам американської сторони.

Зазначається, що ВПС США роками намагалися списати старі версії безпілотників Reaper, щоб знайти гроші для придбання та експлуатації більш сучасних технологій. Водночас американський Конгрес щоразу відхиляв таку пропозицію.

Безпілотники Reaper

Безпілотники Reaper є основним ударним дроном армії США. Він може розвивати швидкість до 482 км/год, а максимальна висота польоту становить 15,4 км. Крім того, тривалість польоту складає до 27 годин.

Ці БПЛА можуть використовуватися із достатньо потужним арсеналом боєприпасів. В першу чергу, його можна оснастити високоточними ракетами AGM-114 Hellfire (до 8).

Для зовсім "серйозних" цілей можна використовувати 230-кг високоточні бомби, або з лазерним наведенням – GBU-12 Paveway II, або по GPS - типу JDAM.