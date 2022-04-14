У MQ-9 буде достатньо дальності, щоб завдати удару по військових об’єктах у самій Росії включно до самої Москви.

Україна веде переговори про закупівлю важких ударних безпілотників американського виробництва MQ-9 Reaper "Жнець".

Про це пише Forbes.

Минулого тижня українські офіційні особи зустрілися у Вашингтоні з каліфорнійським виробником General Atomics. Хоча уряд США має схвалити будь-який такий продаж, імовірно, зазначає видання, що переговори з General Atomics відбулися за "зеленого світла" адміністрації Байдена.

За підтримки уряду США ці безпілотники можуть опинитися в руках українських військових пілотів протягом лічених днів, розповів представник компанії К. Марк Брінклі.

Хоча у розробника не уточнювали модель БПЛА, яка зацікавила Україну, видання вважає, що це, імовірно, перевірений часом Reaper.

MQ-9 Reaper - модульний розвідувально-ударний БПЛА армії США. Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год.

Безпілотник має шість точок підвіски. Може нести до 4 ракет класу "повітря - земля", або до 8-ми в модифікації MQ-9A або 4 ракети "Хеллфайр" та дві бомби Mark 82 з лазерним наведенням.

Фахівці вважають, що MQ-9 може кардинально змінити хід війни. Порівнюючи з "Байрактаром", експерти називають MQ-9 витривалішим у польотах і менш вразливим для вогню росіян.

"Турецькому безпілотнику доводиться діяти достатньо близько до лінії фронту, що робить його більш вразливим для російських повітряних і ракетних ударів з аеродромів. Проте у MQ-9 дальність дії з більш безпечних баз. І саме досяжність "Женця" може мати ключове значення", - йдеться у матеріалі.

У MQ-9 буде достатньо дальності, щоб завдати удару по військових об’єктах росіян у самій Росії включно до самої Москви.

Такі безпілотники вимагають річної підготовки військових, проте у General Atomics впевнені, що зможуть швидко навчити користуванню українських бійців.

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