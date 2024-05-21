БТР-50 настільки старий, наскільки може бути бойова машина, якщо вона не приїхала прямо з музею, наголошує видання.

Росія використовує у війні проти України слабо захищений БТР-50 1950-х років випуску. 70-річний бронетранспортер – можливо, не найгірша техніка, яку російська армія відправляла в пряму атаку на українські позиції, але вона, мабуть, найстаріша.

Про це пише Forbes. І хоча для російських військ безпечніше їздити на 70-річному БТР-50 з 10-міліметровою бронею, ніж, скажімо, на китайському гольф-карі, які вже неодноразово помічали на передовій, застосування цих БТР є зловісним знаком для Росії на 28-му місяці її війни проти України.

"Без механізованих підрозділів, повністю оснащених належними бойовими машинами, такими як танки, досягти швидкого і рішучого прориву оборони буде дуже складно. Це обмеження, швидше за все, призведе до повільнішого і більш обмеженого просування, що перешкоджатиме загальному просуванню російських військ", – пояснює аналітична група Frontelligence Insight.

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Що відомо про БТР-50

Зазначається, що БТР-50 – це 15-тонний бронетранспортер, що працює на дизельному паливі. Екіпаж складається з двох осіб, а загалом БТР може перевозити до 20 пасажирів місткістю до 20 пасажирів. Зазвичай він оснащений великокаліберним кулеметом.

Радянський Союз розробив БТР-50 ще на початку 1950-х років. Він був прийнятий на озброєння в 1954 році і протягом наступних 12 років був основною бойовою машиною радянської армії. Екіпажі БТР-50 доставляли солдатів у бій, прикривали їх під час десантування, а потім підтримували кулеметом. Однак навіть за стандартами 1960-х років броня БТР-50 була тонкою, озброєна ця машина також була не найкращим чином.

"Коли в 1966 році дебютувала важча і краще озброєна БМП-1, тисячі БТР-50 були перекинуті до підрозділів другої лінії. БТРи перевозили артилерію, інженерні підрозділи і зенітні гармати, доки тягачі МТ-ЛБ не почали витісняти старі машини і з цих завдань", – розповідає видання.

БТР-50 у війні проти України

Російські військові мало використовували БТР-50, поки приблизно через 15 місяців після повномасштабного вторгнення в Україну щомісячні втрати сучасних бронетранспортерів країни-агресорки не перевищили щомісячне виробництво досить сучасних машин на заміну.

Кремль почав виводити БТР-50 з відкритого зберігання на початку 2023 року. Схоже, що російське командування спочатку використовувало ці машини для підтримки в тилу і тримало їх подалі від лінії фронту. Але потім, наприкінці 2023 року, БТР-50 почали з'являтися у складі російських штурмових груп на сході України.

За півроку росіяни втратили в бою щонайменше чотири БТР-50, що можуть підтвердити аналітики Oryx. Один з них був підбитий протитанковою ракетою Javelin під час атаки українських позицій на захід від Новомихайлівки.

"Лінію фронту в цьому районі утримує 79-а десантно-штурмова бригада української армії, а протитанкові ракетники цієї бригади відомі своєю кровожерливістю. Небезпечно посилати проти 79-ї десантно-штурмової бригади сучасний танк Т-72 з бронею в сотні міліметрів; самогубство – посилати БТР-50 з бронею лише в 10 міліметрів", – наголошують автори матеріалу.

БТР-50 настільки старий, наскільки може бути бойова машина, якщо вона не приїхала прямо з музею. І захищений він лише трохи більше, ніж гольф-кар.

"Коли українська протитанкова ракетна команда помічає БТР-50, що котиться до неї, це погана новина не лише для екіпажу та людей, які перебувають у ньому. Це також погана новина для всієї російської армії", – резюмує видання.

Техніка РФ у війні проти України

Через величезні втрати у військовій техніці, яких зазнала Росія, розвʼязавши повномасштабну війну проти України, ворог почав вирушати в бій вантажівках, відкритих гольф-карах і навіть на мотоциклах.

Раніше також повідомлялося, що окупанти почали застосовувати в наступах "гольф-кари". Ворог використовує китайські всюдиходи Desertcross 1000-3, хоча вони позиціонуються як тиловий транспорт.

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